بعد مرض غوتسه .. هذا اللاعب قد يكون بديلاً عنه في المنتخب الألماني

بعد تأكيد غياب الدولي الألماني #ماريو_غوتسه عن فريقه #دورتموند وعن المنتخب الألماني حتى نهاية هذا الموسم على الأقل، سيكون على مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف البحث عن بديل لغوتسه في تشكيلة المانشافت. ويعاني غوتسه البالغ من العمر 24 عاما من مرض اختلال عملية الأيض في الجسم، وهو ما جعله يدخل المستشفى لتلقي العلاج.

وتبدو حظوظ مهاجم نادي لايبزيغ تيمو فيرنر جيدة ليكون بديلا لغوتسه في الأشهر المقبلة، فهذا اللاعب الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الواحد والعشرين يبصم على موسم جيد مع فريقه لايبزيغ وتمكن في آخر عشر مباريات في البوندسليغا من تسجيل ثمانية أهداف.

ويأمل فيرنر في تلقي دعوة من يواخيم لوف للمشاركة في المباراة الودية الدولية التي ستجمع بين ألمانيا وإنجلترا في 22 من الشهر الجاري. ويعتبر فيرنر أفضل هداف ألماني حاليا في البوندسليغا بـ 14 هدفا كما ساهم في صناعة 7 أهداف لحد الآن هذا الموسم.

“كل لاعب يتمنى أن يحظى بدعوة من منتخب بلاده. والأهداف تكبر درجة بعد أخرى. ولايبزيغ مثال على ذلك”. يؤكد فيرنر رغبته في ارتداء قميص المنتخب الألماني. ويشتهر فيرنر الذي لعب الموسم السابق لفريق شتوتغارت بسرعته وضغطه على دفاع الخصم وهو ما يعزز فرصه في تسجيل الأهداف.

ويثني مدرب لايبزيغ رالف هازنهوتل كثيرا على هداف فريقه، وقال عنه “إنه لاعب كبير وأنا أتنبأ له بمسيرة كبيرة. فهو يعتبر ربحا كبيراً للكرة الألمانية…”

وتحدثت مصادر صحفية عن اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية ومنها العملاق الكتالوني برشلونة باللاعب فيرنر. وسبق لهداف لايبزيغ أن لعب لمختلف الفئات العمرية بالمنتخب الألماني منذ فئة تحت 15 عاما، والآن ينتظر فرصته في الالتحاق بالمنتخب الأول.

وقد سبق لمدرب المانشافت يواخيم لوف أن أشار للموهبة والإمكانيات التي يتمتع بها فيرنر، وقال عن “إنه لاعب أمامه آفاق واسعة”. فهل سيحظى فيرنر بثقة لوف في مباراة انكلترا الأسبوع المقبل ليكون بديلا لصاحب هدف الفوز في نهائي مونديال البرازيل ماريو غوتسه؟. ( Deutsche Welle )

عكس السير