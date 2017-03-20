تحديثات جديدة من ” مايكروسوفت ” و ” أدوبي “

أعلنت شركة #مايكروسوفت عن إطلاق التحديثات الدورية لشهر مارس (آذار) الجاري، والتي تشتمل على العديد من التحسينات، نظراً لعدم قيام الشركة الأمريكية بطرح التحديثات المعتادة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها قامت بطرح 18 حزمة من التحديثات لنظام تشغيل ويندوز والبرامج الأخرى، والتي تعمل على سد ما يبلغ مجموعه حوالي 140 ثغرة أمنية. ونظراً لأنه تم تصنيف نصف هذه الثغرات بأنها خطرة، فإن الشركة الأمريكية شددت على ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة على الفور.

وعلى الجانب الآخر، قامت شركة أدوبي بسد العديد من الثغرات الأمنية الخطرة في برنامج فلاش بلاير وبرنامج شوك ويف بلاير.

وإذا لم يطلب الحاسوب تحديث هذه البرامج أو في حال عدم تثبيت التحديثات تلقائياً، فيمكن للمستخدم الحصول على الإصدارات الجديدة من هذه البرامج عبر موقع الويب الخاص بشركة أدوبي الأمريكية، وينبغي على المستخدم توخي الحرص والحذر أثناء تنزيل البرامج، وإلغاء اختيار عروض البرامج، التي تكون محددة مسبقاً. ( DPA )

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