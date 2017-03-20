تركيا : السجن لألماني من أصل أردني للاشتباه في صلته بمنفذ هجوم برلين

قضت محكمة تركية في ولاية إزمير (غرب) بحبس مواطن ألماني من أصول أردنية، للاشتباه في صلته بـ “أنيس العامري” منفذ هجوم برلين الإرهابي الذي وقع في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وكانت الشرطة التركية شنّت عملية أمنية في 11 مارس/آذار الجاري، من أجل توقيف أشخاص مرتبطين بتفجير النادي الليلي بمنطقة أورطة كوي بإسطنبول في ليلة رأس السنة، أوقفت خلالها 21 مشتبها في إزمير واثنين في إسطنبول، كان المواطن الألماني من بين الموقوفين، ليتبين بحسب الأمن التركي ارتباطه بـ “العامري” منفذ هجوم برلين.

وكانت مصادر أمنية أكدت أن المتهم، دخل الأراضي التركية بصورة غير قانونية قادما من ألمانيا. وبينت نيته العودة إلى أوروبا مجددا لتنفيذ هجمات إرهابية.

تجدر الإشارة أنَّ التونسي أنيس العامري نفذ في 19 ديسمبر الماضي، هجوما إرهابيا بواسطة شاحنة في العاصمة الألمانية برلين، أوقع 12 قتيلا و48 جريحا.

وقتل منفذ الهجوم بعد 4 أيام من تنفيذ العملية، وذلك على يد شرطي إيطالي في مدينة ميلانو، شمالي إيطاليا، بعد نجاحه في التنقل من ألمانيا لهولندا ثم إلى إيطاليا عبر فرنسا. (ANADOLU)

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