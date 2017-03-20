تقارير إسبانية : بيكيه و شاكيرا لن يحضرا حفل زفاف ميسي و انتونيلا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن #جيرارد_بيكيه وصديقته المطربة الشهيرة #شاكيرا لن يكونا بين الحضور في حفل زفاف #ليونيل_ميسي وصديقته أنتونيلا روكوزو في يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة “البايس” الإسبانية أن سبب عدم حضور بيكيه وصديقته التي تكبره بعشر سنوات هو عدم ارتباطها بعلاقة صداقة وثيقة مع أنتونيلا.

وتردد منذ فترة أن أنتونيلا لا تميل إلى صداقة شاكيرا نظرا لأن بيكيه كان صديقا لنوريا توماس أحد أقرب الأصدقاء إلى قلب أنتونيلا قبل أن يرتبط بشاكيرا في 2010 وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وبسبب هذه العلاقة فلا يمكن أن تكون هناك صداقة بين المطربة الكولومبية الشهيرة وصديقة ليونيل ميسي رغم ما يربط بين اللاعبين من صداقة وطيدة داخل وخارج الملعب.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن بيكيه وشاكيرا ليسا من بين ضيوف حفل الزفاف الذي سيقام في يوم 24 يونيو/حزيران المقبل وهو نفس موعد عيد ميلاد ميسي الثلاثين.

ويعتبر هذا الزفاف أحد أبرز أحداث 2017 ويحظى بمتابعة كبيرة بين الصحف الناطقة بالإسبانية سواء في إسبانيا نفسها أو أمريكا الجنوبية والعالم بالطبع.

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