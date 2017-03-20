دليل جديد في قضية المغني المغربي سعد لمجرد قد يغير مجرى الأحداث

ذكرت مواقع إعلامية مغربية أن محامي النجم #سعد_لمجرد سيقدم طلب إطلاق سراح جديد، بعد حصوله على أدلة جديدة تدعم وقف موكله، إضافة الى إلى تقرير الطب الشرعي الذي أطهر خلوّ جسم المدعية لورا بريول من الحمض النووي للفنان المغربي.

واستطاع المحامي الفرنسي للمجرد الحصول على الدليل الجديد العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق الذي حصلت فيه الواقعة، وإثبات أقوال موكله في جلسة الاستماع الماضية، حين أكّد أن الفرنسية لورا بريول خرجت من غرفته كما دخلت بكامل أناقتها، في سبيل اثبات عدم حصول اي اعتداء عليها.

وأضافت المصادر أن المحكمة الفرنسية ستنظر في طلب المحامي لإطلاق سراح لمجرد قريباً في شهر نيسان/ابريل المقبل.

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