رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي : ” لا دليل على تواطؤ ” بين مقربين من ترامب و روسيا

اعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي ديفين نيونز الاحد انه ليس هناك أي “دليل على تواطؤ” بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وروسيا لمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية لصالح الملياردير الأمريكي.

وأدلى المسؤول بتصريحه لشبكة “فوكس نيوز″ عشية جلسة استماع مهمة امام لجنته لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ورئيس وكالة جمع الاستخبارات الالكترونية في محاولة لالقاء الضوء على مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية اعلنت في كانون الثاني/ يناير ان هذا التدخل كان هدفه ترجيح كفة ترامب في الانتخابات.

كذلك، اتهم نيونز وهو جمهوري، بعض اعضاء مجموعة الاستخبارات والشرطة الفدرالية بالسماح بتسريب معلومات من اجل “الاساءة لادارة ترامب”.

وقال “هذا الامر يبدو واضحا بالنسبة الي، من الواضح جدا ان هذا ما يحصل”.

وهذه التسريبات من اجهزة الاستخبارات للصحافة كشفت ان مستشار الامن القومي لترامب، مايكل فلين كذب- حتى على نائب الرئيس مايك بنس- في شأن محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن قبل التنصيب.

واضطر فلين إلى الاستقالة بعد 15 يوما فقط من توليه منصبه في البيت الابيض، ما شكل احراجا كبيرا للرئيس الذي ندد بشدة بهذه التسريبات وانتقد اجهزة الاستخبارات. (AFP)

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