روسيا تكذب الناطق باسم الوحدات الكردية : لا نخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في عفرين

نفت وزارة الدفاع الروسية الاثنين 20 مارس/آذار وجود أي خطط لها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة على الأراضي السورية.

وجاء الرد الروسي بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، ريدور خليل، عبر وكالة “هاوار”، عن التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول إقامة قاعدة عسكرية روسية في منطقة عفرين في ريف حلب لتدريب مقاتلين أكراد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن خليل قوله إن “جنودا روس وصلوا إلى المنطقة المحددة قرب عفرين مع ناقلات جند ومدرعات.

من جانب آخر أعلنت الوزارة أنها نشرت وحدة من مركز المصالحة الروسي والذي يتخذ من قاعدة “حميميم” مقرا له في منطقة عفرين بالقرب من حلب.

وقالت الوزارة إن “الوحدة نشرت في منطقة التماس التي تفصل وحدات الدفاع الشعبي الكردية عن المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر، وذلك للحفاظ على الالتزام باتفاقية وقف الأعمال القتالية بين الفصائل السورية المسلحة”. (RT)

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