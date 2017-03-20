شركة أمريكية تطلق نسخة من ” آي فون 7 بلس ” تعود لعام 1980

أطلقت شركة أمريكية نسخة كلاسيكية قديمة “ريترو” من أحدث هواتف #أبل الذكية “#آي_فون 7 بلس” تعود إلى حقبة الماكنتوش أي منذ عام 1980، بسعر باهظ يصل إلى 1899 دولاراً أمريكياً.

وتقوم شركة “كلور وير” التي تتخذ من وينونا بولاية مينيسوتا الأمريكية، بتصنيع النسخة حسب الطلب، حيث يستغرق الطلب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لشحنها وإرسالها إلى المستخدم، وتتضمن النسخة شريحة اتصال مجانية “سي آي إم” ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وتُضفي الشركة لمسة كلاسيكية على التصميم الخارجي للهاتف وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث تأتي الجهة الخلفية منه مطبوع عليها شعار أبل القديم “قوس قزح” متعدد الألوان الذي اعتمدت عليه الشركة في العقود الماضية مع أجهزة ماكنتوش، بالإضافة إلى خطوط بيج داكنة على جانبي الإطار.

وقالت الشركة إن نسخة “آي فون 7 بلس ريترو” ستكون متوفرة لفترة محدودة، مشيرة إلى أن أول 25 وحدة من الهاتف سيتم بيعها متضمنة مجموعة من الامتيازات، ويأتي الهاتف مع سماعات أبل اللاسلكية “آير بود” وشاحن لايتنينغ وشاحن يو إس بي ومحول طاقة.

عكس السير