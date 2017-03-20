علماء : إيقاف الدورة الدموية قد يحمي الكلى

قال العلماء في #جامعة_موسكو الحكومية إن بالإمكان الحيلولة دون الإصابة باحتشاء الكلية عن طريق إيقاف الدورة الدموية لفترة قصيرة.

وأجرى الباحثون تجربة على الفئران حيث أوقفوا دوران الدم لفترة قصيرة عند فأر فتي بغية “تدريب” الكليتين، والحيلولة دون وقوع نوبة كلوية شديدة. إلا أن تلك الطريقة لا تصلح لتطبيقها على الفئران المعمرة لأن آلية التخلص من الميتوكوندريا الفاسدة تعمل في خلاياها بشكل سيء، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان القدرة على التكيف مع الإجهاد.

يذكر أن الميتوكوندريا هي عضو في الخلية يؤدي العديد من الوظائف، بما في ذلك تكوين بعض الهرمونات و إزالة السموم، وتلعب نفاذية أغشيتها الدور الرئيسي في هذه العمليات، وتتناقص مع التقدم في السن.

وفي حال توقف دوران الدم تقل قدرة الأعضاء الضعيفة في الخلايا، حيث يتم التخلص منها عن طريق نظام السيطرة على الجودة داخل الخلية وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، إلا أن الكلى المعمرة تحتوي كمية كبيرة من الميتوكوندريا ذات القدرة المتدنية، ما يؤدي عادة إلى موت الخلايا.

ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يشير إلى ضرورة ابتكار عقاقير طبية جديدة لدعم آلية “تنظيف” الخلايا من الميتوكوندريا غير الفعالة.

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