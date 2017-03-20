علماء يكتشفون طريقة للتخلص من إدمان الشوكولا

من المعروف أن #الشوكولا تسبب الإدمان وهذه حقيقة علمية مثبتة وليست مجرد وهم ، وأظهرت الدراسات أن تناول الشوكولا يسبب الشعور بالسرور والرغبة الشديدة التي يختبرها الناس عند تعاطي المخدرات.

ولكن بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية قد تساعدك هذه الدراسة الجديدة على التخلص من إدمان الشوكولا ، فوفقاً لبحث أجرته جامعة “فلندرز” لعلم النفس في #أستراليا قد يكون التركيز والحيل الذهنية هما مفتاح كبح جماح إدمان الشوكولا.

واستندت الدراسة على فحص ما يعرف باسم نظرية تسلل الرغبة واستنتجت عملية من خطوتين تفسر سبب رغبتنا للطعام.

أولاً مرحلة “التدخل الأولي” وفيها يلفت الطعام انتباهنا، وفي كثير من الأحيان يكون سببها الإشارات البيئية مثل الصور ويتبعها مرحلة “الصور الذهنية”، حيث نركز على هذا الطعام حتى يستحوذ على تفكيرنا.

وقد سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كان التركيز والحيل الذهنية يمكن أن تساعد في مكافحة كل من أجزاء هذه العملية.

وشملت الدراسة اختبار مجموعتين من النساء، الأولى فيها نساء تعشق الشوكولاتة ولكن يردن تخفيف استهلاكهن والأخرى تدّعي عدم حب الشوكولا ، ومن ثم تم تقسيم المشاركات عشوائياً وطلب منهن تجربة تقنيتين للتركيز.

أولاً: الانفصال المعرفي

يهدف لمعالجة المرحلة الأولى والتي يبدأ فيها الانتباه للشوكولاتة وفيها حث الباحثون المشاركات على النظر للشوكولاتة كشيء عادي يمكن تجاهله.

ثانياً: التخيل الموجه

وهذا يستهدف المرحلة الثانية وفيه يبدأ المرء باستبدال خيال الشعور برائحة وطعم الشوكولاتة ليحل محله صورة أخرى مثل غابة هادئة أو الشاطئ.

وبعد دراسة مطولة للنتائج وجد الباحثون أن الانفصال المعرفي يخفض حدة الرغبة في تناول الشوكولاتة في كلتي المجموعتين من النساء وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مفيدة بالنسبة لكل من يحاول محاربة الرغبة الشديدة التي تشبه الإدمان سواء للشوكولاتة أو غيرها.

وقالت كبيرة الباحثين صوفي شوماخر: “إذا واجهت الرغبة الشديدة بمجرد الشعور بها سيكون علاج المشكلة أسهل بكثير من انتظار ازدياد قوة الرغبة.

عكس السير