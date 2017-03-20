غوغل كروم الجديد يحد من استهلاك الطاقة

أطلقت شركة غوغل الإصدار 57 من متصفح كروم الشهير، والذي يعمل على توفير استهلاك الوقود من خلال خفض استهلاك علامات التبويب المفتوحة في الخلفية.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذا الإجراء يساهم في خفض معدل استهلاك المتصفح بمقدار الثلث، وإذا كانت علامات التبويب المفتوحة في الخلفية تتطلب المزيد من قوة المعالج، فإنه يتم الحد من وصول هذه العلامات إلى المعالج، ولا يسمح لها سوى باستهلاك 1% فقط من قوة الحوسبة.

وأشارت غوغل إلى أنه يستثنى من هذا الإجراء علامات التبويب، التي تعمل على تدفق بيانات الموسيقى في الخلفية أو التي يتم استعمالها لإجراء حوارات الدردشة عن طريق خدمات التراسل الفوري.(DPA)

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