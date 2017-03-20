قراصنة يخترقون ” آبل ” و ” مايكروسوفت ” أمام أعين الجماهير !

قام عدد من قراصنة الإنترنت باختراق نظامي تشغيل “#ويندوز #مايكروسوفت” و”Apple MacOS” على أعين الحضور خلال مؤتمر Pwn2Own 2017 السنوي للقرصنة.

ووفقا لموقع TechWorm “في اليوم الأول للمؤتمر تمكنت مجموعة تطلق على نفسها Qihoo360 من اختراق نظام التشغيل MacOS الذي طورته شركة آبل، وذلك عن طريق ثغرة عثروا عليها في النظام، لتحصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، كما تمكنت مجموعة Chaitin Security Research Lab من اختراق نفس النظام عن طريق ثغرة تقنية أخرى لتحصل على نفس الجائزة المالية”.

أما فريقي 360 Security وTeam Sniper فقاما باختراق نظام ويندوز الذي طورته مايكروسوفت ليفوزا بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار.

وكذلك تمكن فريقا Team Sniper وSword Team من اختراق متصفح Microsoft Edge ليحصلا على جائزة مالية قدرها 55 ألف دولار وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما استطاع فريق Chaitin Security من اختراق متصفح Mozilla Firefox وكل ذلك على أعين الحضور.

يذكر أن مؤتمر Pwn2Own فعالية سنوية يتنافس فيها المخترقون وقراصنة الإنترنت من كافة أنحاء العالم، حيث يتعين على المشاركين فيه اختراق نظام إلكتروني أو برنامج معين خلال فترة محدودة.

يذكر أن المؤتمر أسس العام 2007، ويصل مجموع جوائزه السنوية إلى مليون دولار أمريكي.

عكس السير