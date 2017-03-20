قريباً .. المساعد الذكي ” أليكسا ” في هواتف ” آي فون “

يبدو أن هواتف #آيفون ستحظى بمساعد ذكي جديد إلى جانب “#سيري”، وهو “#أليكسا” من أمازون، ولكن يجب على المستخدمين فتح التطبيق الخاص والضغط على الميكروفون للتحدث معه.

وعادة ما يقوم مستخدمو آيفون بتفعيل المساعد الذكي، بالقول “Hey Siri” فقط ، ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي نظام IOS إمكانية طرح الأسئلة على “أليكسا”، والتسوق وتشغيل الموسيقى، وغير ذلك.

وتقول التقارير، إن رمز الميكروفون صُمم من أجل مساعدة المستخدمين في العثور على منتجات ضمن التطبيق الخاص وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ومع ذلك قامت أمازون بتطوير “أليكسا”، للاستجابة إلى الأوامر الصوتية أيضا.

وعلى الرغم من وجود العديد من الخطوات لتفعيل أليكسا على هواتف IOS، إلا أن أمازون ستقدم عددا كبيرا من منتجات المنزل الذكية، لطلبها باستخدام مساعدها الذكي.

وذكرت أمازون أن المساعد الذكي “أليكسا”، سيكون متاحا لمستخدمي هواتف آيفون الأسبوع الجاري.

عكس السير