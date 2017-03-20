كاسياس يتجاوز مالديني كأكثر اللاعبين حضوراً في المسابقات الأوروبية

أصبح الحارس الإسباني المخضرم #إيكر_كاسياس حارس نادي #بورتو البرتغالي أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الأوروبية في مختلف المسابقات القارية سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس أبطال الكؤوس التي ألغيت بعد المواجهة التي خاضها ضد يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المنصرم في إياب الدور الثمن النهائي .

و رفع كاسياس رصيده من المباريات القارية في هذه المسابقة إلى 175 مباراة خاضها مع ريال مدريد لغاية عام 2015 ثم مع نادي بورتو متجاوزا رقم المدافع الإيطالي باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الذي لعب 174 مباراة لغاية اعتزاله في صيف عام 2009.

واحتفل موقع الاتحاد الأوروبي الالكتروني برقم “القديس” فنشر له صورة مركبة تضم صوره منذ بدايته مع ريال مدريد في عام 1999 و حتى تحطيمه لرقم مالديني ، ومعهما صوره خلال تتويج نادي ريال مدريد بلقب “صاحبة الاذنين”.

و توج كاسياس باللقب الأوروبي ثلاث مرات مع نادي ريال مدريد أعوام 2000 و 2002 ثم 2014 ، بينما حقق مالديني هذا الانجاز خمس مرات أعوام 1989 و 1990 و 1994 و2003 و 2007 ، إلا ان مالديني يتصدر الترتيب كأكثر اللاعبين حضورا في المسابقة بنفس القميص ، بما انه لم يلعب طيلة مسيرته الرياضية سوى للنادي “اللومباردي”.

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