كيف تواجه بطء الكمبيوتر بعد تركيب أقراص ” إس إس دي ” ؟

قد يواجه المستخدم حالة من خيبة الأمل بشأن سرعة الكمبيوتر بعد تركيب أقراص الحالة الساكنة “إس إس دي”، بسبب أنها لا تعمل بالسرعة المتوقعة، وهنا يتعين على المستخدم التحقق من الوضع المضبوط لتشغيل الأقراص الصلبة.

وللقيام بذلك، ينبغي على المستخدم فتح القائمة الخاصة بواجهة برامج الهاردوير (BIOS أو EFI أو UEFI) أثناء إقلاع الكمبيوتر، وغالباً ما يتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بالزر F2 مضغوطاً أثناء عملية الإقلاع، كما يمكن استعمال أزرار أخرى بحسب الشركة المنتجة لأجهزة الكمبيوتر، حيث يظهر على الشاشة الزر المطلوب الضغط عليه لوهلة قصيرة أثناء عملية إقلاع الكمبيوتر.

وبعد فتح قائمة نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS يتعين على المستخدم البحث عن بند SATA أو تهيئة SATA، والتحقق مما إذا كان وضع IDE البطيء فعالاً، وإذا كان الوضع كذلك فإنه يلزم تعديل الضبط إلى وضع AHCI السريع.(DPA)

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