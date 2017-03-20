كيف رد الفنان السوري المعارض عبد الحكيم قطيفان على من يقول ” إن من انحازوا لنظام بشار الأسد كانوا على حق ” ؟ ( فيديو )
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
كيف رد الفنان السوري المعارض عبد الحكيم قطيفان على من يقول ” إن من انحازوا لنظام بشار الأسد كانوا على حق ” ؟ ( فيديو )
أقول لذاك الموالي الذليل الوضيع، ٥٠ عام و انت تصفق و تدبك و تصرخ لقائد لم يعطيك حتى أحقية انتخابه.
تحية لأهل سوريا الاوفياء بكل اطيافهم من البوكمال للقرداحة.
سوريا تولد من جديد من رحم الالم و الدم و المخاط و البصاق، او ليس ما يرافق كل ذلل مع اعظم معجزات الله جل جلاله و هو ولادة طفل؟