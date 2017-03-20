مانشستر سيتي يعرض المبلغ ضخم لضم ليونيل ميسي

ذكرت تقارير صحفية إنكليزية أن #مانشستر_سيتي واثق من التعاقد مع النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وينتهي عقد “البرغوث” مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، وتشير تقارير إلى رفضه تمديد عقده مع الفريق حتى الآن ، وسبق لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أن رفض 5 عروض من مانشستر سيتي وبمقابل خيالي.

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية إن إدارة مانشستر سيتي واثقة هذه المرة من انتقال ميسي وموافقة برشلونة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى المدرب الإسباني بيب غوارديولا للعمل مجددًا مع ميسي بعد أن كانا سويًا في برشلونة لمدة 4 مواسم حققا خلالها أعظم الإنجازات في تاريخ برشلونة وأبرزها التتويج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وكان مانشستر سيتي ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام موناكو الفرنسي بعد أن تعادلا 6/6 في مباراتي الذهاب والإياب مع أفضلية التسجيل خارج الأرض للفريق الفرنسي.

وسجل ميسي 39 هدفًا وصنع 15 في 39 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات علمًا أنه يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ11 هدفًا والدوري الإسباني ب 23 هدفًا.

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