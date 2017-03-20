مانشستر سيتي يقدم 50 مليون جنيه أسترليني لضم نجم يوفنتوس

يواجه الإسباني #جوسيب_غوارديولا، مدرب فريق #مانشستر_سيتي، احباطات عديدة في موسمه الأول مع الكرة الإنكليزية، وهو أمر من المؤكد سيدفعه من أجل الدخول في موسم الانتقالات الصيفيّ المقبل بكل قوة، حتى يعوض اخفاق هذا الموسم، ويمنح مالكي النادي ما يأملون فيه، من بطولات محلية وأوروبية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية وإنكليزية، عن أن غوارديولا يرغب في ضم القلب الدفاع الإيطالي الدوليّ، ليوناردو بونوتشي، لاعب فريق يوفنتوس، وأنه على استعداد مبلغ قدره نحو 50 مليون استرليني، من أجل جلبه الى ملعب الاتحاد.

ويعاني السكاي بلوز من ضعف مردود دفاعاته هذا الموسم، بشكل لافت ومؤثر، حيث لم يظهر الإنكليزي ستونز، الذي اشتراه الفريق السماوي من التوفيز، ومنحه لقب أغلى صفقة مدافع بالعالم، بالشكل المرضي والمناسب لما دفع للحصول على خدماته وفق ما اوردت شبكة يورو سبور، كما أن الارجنتيني اوتاميندي غير ثابت المستوى، بالاضافة الى الغياب المستمر للقائد كومباني، وهو ما جعله مرشحا للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وفي المقابل يشعر بونوتشي صاحب الـ29 عاما، بحالة من عدم الرضا رفقة السيدة العجوز هذا الموسم، بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم معه كما اعتاد من قبل طوال المواسم الفائتة، وهو ما جعله يفكر بالرحيل، بالرغم من أنه قد جدد تعاقده في مطلع هذا الموسم، وسط تلقيه عرضا مغريا وقتها من مدربه السابق كونتي، للانضمام اليه في صفوف تشيلسي.

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