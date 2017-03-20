محرز : كانتي تعرض للظلم في ليستر سيتي

يرى #رياض_محرز، نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي الإنكليزي، أن زميله السابق نغولو كانتي، لاعب وسط #تشيلسي الحالي، يعد أحد أهم أسباب نجاح البلوز حتى الآن.

وصرح محرز، فيما أبرزته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن “كانتي يبهر الجميع بأدائه مع تشيلسي، وهو حقا من أهم أسباب ما وصل له الفريق الأزرق هذا الموسم”.

وأوضح محرز أن كانتي تعرض للظلم في ليستر سيتي، حيث تجاهلت وسائل الإعلام دوره في تحقيق لقب الدوري الإنكليزي.

وقال النجم الجزائري وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي “في الموسم الماضي كان الجميع يتحدثون عني وعن جيمي فاردي، ولكن كانتي أيضا يستحق الإشادة بشكل كبير، فهو لاعب خرافي”.

وأضاف محرز “مازلنا أصدقاء وأحرص على مقابلته كلما تواجدت في لندن، لعبت من قبل ضده وهو حقا لاعب قوي بدرجة كبيرة”.

يذكر أن نغولو كانتي صاحب الـ25 عاما، انتقل لصفوف تشيلسي مطلع الموسم الجاري، ليقدم أداءً قويا مع الفريق ساهم في تصدره جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 69 نقطة.

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