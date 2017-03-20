مصري يبتكر ” قميص ذكي ” لإنقاذ الرياضيين من الموت المفاجئ

توصل مبتكر مصري إلى طريقة قد تنقذ ألوف الرياضيين من الموت المفاجئ، وذلك عبر ابتكار “قميص ذكي” يعطي فرصة للطواقم الطبية لتوقع أي مشكلة قلبية يعانيها اللاعب.

فبعد أن شاهد العشرات من الرياضيين يسقطون من جراء مشاكل في القلب على مدار السنوات الأخيرة إضافة إلى فقد اثنين من أفراد عائلته في سن مبكرة بسبب نوبات قلبية، صمم الشريف محمود مع فريق عمل قميصا رياضيا ذكيا يعرض المؤشرات الحيوية للاعبين ومن أهمها أداء القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر.

ووصلت تلك الفكرة إلى الدور قبل النهائي في تصفيات “تحدي 22″، وهي واحدة من المبادرات الخلاقة التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022.

وقالت اللجنة في موقعها على الإنترنت إن هذا القميص الذكي قد يصبح واقعا حقيقيا في كأس العالم 2022.

ومنذ وفاة الكاميروني مارك فيفيان فويه خلال كأس القارات 2003، ومن بعده عشرات الرياضيين نتيجة لتوقف القلب لم تتخذ أي تدابير تذكر للحيلولة دون هذا الأمر.

وتحدث الشريف عن فكرته للموقع قائلاوفق ما نقلت قناة سكاي نيوز “من خلال وضع جهاز مصغر محمول لرسم القلب في القميص والذي يعرض بشكل مباشر أداء القلب والأوعية الدموية للاعبين دون التأثير على لعبهم يمكننا التنبؤ واكتشاف أي خلل في أداء القلب والأوعية الدموية مباشرة.”

ووفقا لورقة بحثية بعنوان “الموت القلبي المفاجئ” والمنشورة في مجلة سبيتار للبحوث الطبية، فإن 90 في المئة من تلك الوفيات في الرياضة تحدث نتيجة لخلل في منظومة القلب والأوعية الدموية.

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