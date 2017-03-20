ملك الأردن يستضيف طاهياً تركياً شهيراً و يقلد طريقته بـ ” رش الملح “

نشر الطاهي التركي، نصرت غوكشيه، الذي يثير عاصفة على شبكات الإنترنت، صورة تجمعه بالعاهل الأردني،#عبد_الله_الثاني، والملكة رانيا العبد الله، خلال زيارته لـ#الأردن.

وقال غوكشيه في تعليقه على الصورة التي يظهر فيها الملك وهو يقلّد حركته برشّ الملح: “أريد أن أشكر الملك عبد الله لضيافته وكرمه خلال زيارتي للأردن، أراك عما قريب”.

واشتهر الطاهي باستعراضه لرشّ الملح على الطعام بطريقة أثارت متابعيه وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي ، كما نشر غوكشيه طريقة جديدة مثيرة لطهي اللحم لاقت اهتماماً كبيراً من معجبيه.

الطباخ غوكشيه صاحب سلسلة مطاعم في تركيا تسمّى “نصر-إت”، زاد عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعد أن نشر عدة صور ومقاطع فيديو له وهو يرشّ الملح.

وتعلّم الطباخ فنون الطهي وشواء اللحم في أمريكا ليعود إلى بلده تركيا ويفتتح مطعماً يحظى بشهرة واسعة، يؤهله لتكرار التجربة في منتجع “فور سيزونز″ دبي.

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