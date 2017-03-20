ملك السعودية : حريصون على حماية الحقوق والحريات وفق القيم الإسلامية

قال ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إن بلاده حريصة على أن تقدم نموذجاً يقتدى به لحماية الحقوق والحريات المشروعة بما يتوافق مع القيم الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، في افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بعنوان “الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحْكَمَات الشريعة”، ويستمر لمدة 3 أيام.

وشارك في المؤتمر، الذي أقيم في مقر الرابطة بمكة المكرمة، عدد من العلماء بينهم رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز، ومفتي عام السعودية رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأعرب العاهل السعودي عن أمله أن “يسهم هذا المؤتمر بإضاءات مميزة تتعلق بموضوعه، تزيل الشبهات حول منهجنا الإسلامي التي تنشأ غالباً عن فهم قاصر أو تصور خاطئ لحقائق الإسلام، أو اندفاع غير متوازن في الرؤى والتصورات جهلاً أو عمداً”.

وأكد أن “المملكة تحرص على أن تقدم أنموذجاً يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة للمجتمع، بما يتوافق مع القيم الإسلامية، ويحافظ على الأمن المجتمعي والتألف بين أفراده، ويعزز التمسك بدينه، والثقة والوئام بين المواطن والمسؤول”.

وأضاف: “نتمنى من ذوي الاهتمام بالشأن الإسلامي، والمؤثرين في مجتمعاتهم أن يركزوا على إبراز المزايا التي يقدمها الإسلام في الحفاظ على كرامة الإنسان، والحرص على إسعاده وتنمية الفضائل فيه، وتوجيهه نحو الخير والنفع والتأثير الإيجابي، وأن يعرضوا حقوق الإنسان في صورتها المترابطة الكاملة حقوقاً وضوابط”. (ANADOLU)

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