مورينيو : فريقي كان مذهلاً

تقدم مانشستر يونايتد أخيراً في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في خمسة أشهر وعقب الانتصار 3-1 على ميدلسبره، امس الأحد.

ورغم تجنب الخسارة منذ الهزيمة المذلة 0-4 أمام تشيلسي، الفريق السابق للمدرب جوزيه مورينيو، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الفريق لم يكن نجح في اجتياز المركز السادس.

لكن الفوز امس الأحد، جعله يحتل المركز الخامس بدلاً من آرسنال ، ويسعى يونايتد لدخول المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يملك فرصة أخرى للعب في البطولة إذا أحرز لقب الدوري الأوروبي بالموسم الجاري.

ووسط شعور بالاستياء بسبب خوض ثلاث مباريات في سبعة أيام، توقع مورينيو أن “فريقه ربما يخسر أمام ميدلسبره لكن عندما توقف الحديث وبدأت المباراة شعر بالفخر بلاعبيه المرهقين”.

وقال مورينيو لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: “هذا مذهل لأننا نجحنا في نفس أسبوع التأهل لدور الثمانية للدوري الأوروبي وهو هدف مهم بالنسبة لنا.. حصلنا على النقاط الثلاث التي تبقينا في المنافسة على المركز الرابع، مع غياب لاعبين بسبب الإصابة وإجهاد البعض وإيقاف آخرين فإن فريقي كان مذهلاً.. سيطرنا على كل شيء حتى هدفنا الثاني”.

ويستأنف يونايتد مشواره بمواجهة وست بروميتش ألبيون في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

وسيخوض الفريق سبع مباريات أخرى في هذا الشهر منها اللعب ذهاباً وإياباً ضد أندرلخت في دور الثمانية للدوري الأوروبي. ( reuters )

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