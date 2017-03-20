وفاة قائد فريق ديري سيتي الإيرلندي عن 27 عاماً بشكل مفاجئ

ذكر الاتحاد الايرلندي لكرة القدم ان قائد فريق #ديري_سيتي راين ماكبرايد توفي بشكل مفاجىء اليوم الاثنين عن 27 عاما.

ووجد ماكبرايد جثة هامدة في منزله، ولم يكشف سبب الوفاة.

وقال المدير العام للاتحاد الايرلندي في بيان “كرة القدم الايرلندية في حزن عميق بعد فقدان احد اللاعبين الكبار الحقيقيين”.

وسيتم تكريم المتوفي قبل المباراة بين ايرلندا وويلز الجمعة ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

وبدأ ماكبرايد مسيرته مع ديري سيتي عام 2011، ولعب مع ناديه اكثر من 100 مباراة في الدوري الايرلندي. ( AFP )

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