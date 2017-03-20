وكيل اللاعب : لا مانع من انتقال توريه إلى مانشستر يونايتد

أكد ديمتري سيلوك وكيل أعمال النجم الإيفواري #يايا _توريه صانع ألعاب فريق #مانشستر_سيتي، أنه لا يجد ما يمنع انتقال موكله إلى الغريم مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري.

ويحيط الغموض مستقبل يايا توريه الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية هذا الموسم، ولم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة السيتيزن لتجديد عقده حتى الآن.

وقال ديمتري سيلوك، وكيل اللاعب، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “الانتقال إلى اليونايتد؟ لما لا؟، جوزيه مورينيو مدرب جيد جدا، كما أن زلاتان إبراهيموفيتش كان مع يايا في برشلونة”.

وأضاف “أتفهم التنافسية بين الناديين، ولكن بالنسبة لي وليايا لا توجد مشكلة، المشكلة ستكون لدى إدارة مانشستر سيتي”.

ويبدو أن وكيل أعمال النجم الإيفواري أراد من خلال تصريحاته هذه استفزاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والذي كان على خلاف مع مورينيو وإبراهيموفيتش، عندما كان بيب في برشلونة.

وتابع وفق ما اوردت صحيفة إيلاف “بدأنا رسميا المفاوضات مع أندية مختلفة، لتحديد مستقبل يايا، لقد انتظرنا مانشستر سيتي حتى 15 مارس، لكنهم لم يقولوا شيئا، لم ندخل في مفاوضات مع أي شخص قبل هذا الشهر، اللاعب فعل الكثير مع مانشستر سيتي، ولذلك انتظرنا، لكن لا يمكننا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، دون الدخول في مفاوضات مع أحد”.

وختم سيلوك تصريحاته قائلا: “بعض الأندية اتصلت بنا، لدينا الآن 3 خيارات، وأنا لا أتحدث عن الصين أو الولايات المتحدة، يايا سيلعب في أوروبا، لقد تحدثت مع بعض الأندية في مختلف البلدان، مثل إيطاليا وإسبانيا، إذا أراد مانشستر سيتي التجديد يمكننا بدء المفاوضات، وإذا كان لا يريد، سنجد ناديا آخر، يايا يمكنه التوقيع على عقد مع نادٍ جديد في أي وقت”.

الجدير بالذكر أن غوارديولا كان قد استبعد يايا توريه من حساباته عند استلامه مهمة الإشراف على السيتي في بداية الموسم، لكنه في الفترة الأخيرة بدأ يدفع به في تشكيلة الفريق على فترات، لكن ذلك يبدو أنه لم يرق للنجم الإيفواري الذي يريد المشاركة في دقائق أكثر.

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