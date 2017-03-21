” أبل ” تطور نظارة واقع معزز و تخطط لدمج التقنية بهواتف ” آي فون ” المستقبلية

بدأت #أبل خطوات جادة في الاعتماد على تقنية الواقع المعزز في منتجاتها المستقبلية، سواء بإضافة مميزات تعتمد على هذه التقنية في الجيل المقبل من هواتف #آي_فون الذكية، أو بإطلاق نظارات خاصة تعمل بهذه التقنية.

وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الإخبارية أن الشركة كونت فريقاً يضم خبرات سبق لها العمل في تطوير وصناعة منتجات للواقع المعزز والافتراضي، سواء أشخاص عملت في شركة أوكلوس، أو في تطوير نظارة هولولينس لصالح مايكروسوفت، بجانب مهندسين متخصصين في المؤثرات من هوليوود.

وأشارت بلومبيرغ في تقريرها إلى أن أبل دعمت هذا الفريق بتقنيات وعناصر من شركات استحوذت عليها خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها شركات متخصصة في مجالات صناعة معدات الواقع المعزز، وتطوير الألعاب ثلاثية الأبعاد، وبرمجيات الواقع الافتراضي.

وأكدت بلومبيرغ أن فريق أبل يعمل على تطوير عدة منتجات تعتمد على تقنية الواقع المعزز، ومنها نظارات رقمية يمكن توصيلها لاسلكياً بهواتف آي فون، وهي الهواتف التي ستقوم ببث محتوى مثل الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الخرائط على هذه النظارات، هذا ويعمل الفريق كذلك على تقنيات يمكن دمجها في هواتف آيفون التي سيتم طرحها مستقبلاً.

وأضافت بلومبيرغ أن آأل تضع في استراتيجيتها تطوير محتوى مناسب لمنتجات الواقع المعزز التي ستطرحها، إضافة إلى توفير هذه المنتجات بمواصفات تقنية مناسبة لضمان عمل التقنية دون مشاكل، ومنها نظام تشغيل خاص للنظارة، وبطاريات عالية السعة في هواتف آي فون للتغلب على استهلاك الطاقة العالي المتوقع عند اتصال النظارة مع الهواتف، وكل ذلك بجانب طرح هذه المنتجات بسعر مناسب لضمان انتشارها.

هذا، ويرى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن تقنية الواقع المعزز ستحقق نجاحا أكبر من تقنية الواقع الافتراضي، وأنها تقنية يمكن الاعتماد عليها من قبل شركته للسيطرة على سوق المنتجات الذكية.

يذكر أن المحلل المعروف عنه دقة توقعاته بشأن أبل، مينج شي كو، كان قد أكد أن أبل تعتزم التوسع مستقبلاً في استخدام تقنية الواقع المعزز وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وذلك بدمجها مع الكاميرات الخلفية في مجموعة من هواتف آيفون إلى جانب الكاميرات الامامية، لتعتمد الشركة على هذه التقنية لتقوي موقف أجهزتها في السوق أمام الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أن أبل تعتزم الكشف عن آي فون 8، مع هاتفين أخرين، في وقت لاحق هذا العام، وهو الهاتف المنتظر أن يضم شاشة بقياس 5.8 بوصة، من نوع أوليد، وبكثافة بكسلات 520 بكسل لكل بوصة، وأن يدعم بتقنية الشحن اللاسلكي، وأن يزود بهيكل زجاجي نحيف الحواف.

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