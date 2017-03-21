ألمانيا تتهم أردوغان بانتهاك القانون الألماني

اتهم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتهاك القانون الألماني من خلال اتهاماته لألمانيا بإتباع “ممارسات النازية”، ليكون جابرييل بذلك أول عضو من الحكومة الاتحادية الألمانية يصدر مثل هذه الاتهامات.

وأشار جابرييل إلى البند “90 أ” من قانون العقوبات الجنائية، الذي يتم بموجبه فرض عقوبة عند سب جمهورية ألمانيا الاتحادية أو دستورها أو ازدرائهما”.

وفي الوقت ذاته أشار جابرييل إلى مذكرة شفهية صادرة من وزارة الخارجية الألمانية وموجهة للسفير التركي الأسبوع الماضي، يتعين بموجبها على الساسة الأتراك الامتثال للقانون الألماني، إذا أرادوا الظهور في ألمانيا.

وأضاف الوزير الاتحادي أن المذكرة شملت أيضاً تنويه بأنه سيتم إعادة النظر في في التصريح الصادر لإقامة فعاليات ترويجية انتخابية لساسة أتراك، حال حدوث انتهاكات للقانون الألماني.

جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية قادرة على منع دخول أعضاء من الحكومة التركية في ألمانيا، إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن، ولكنها تركت الأمر لتقدير المحليات لتقوم بحظر مثل هذه الفعاليات في كل حالة على حدة، حال وجود مخاوف أمنية.

يذكر أن مدناً ألمانية ألغت خلال الفترة الماضية فعاليات كان مقرراً أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري في ألمانيا.

وكان الرئيس التركي وساسة أتراك آخرون قد اتهموا جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقيام “بممارسات نازية” بعد إلغاء تلك الفعاليات.

كما اتهم أردوغان المستشارة الألمانية الأحد -شخصياً للمرة الأولى- بإتباع “أساليب النازية”، ووجه هجومه إليها قائلاً: “أنت الآن تستعملين أساليب النازية”.(DPA)

عكس السير