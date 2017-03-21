ألمانيا : عاملان ” مخموران محششان ” يتسببان بخسارة مليون يورو !

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات أنها منيت بخسارة مالية كبيرة، نتيجة توقف الإنتاج في مصنع الشركة بجنوب ألمانيا، عقب أن فقد عاملان وعيهما خلال العمل بسبب تناول الكحوليات والمخدرات.

وقال المتحدث باسم الشركة إن العاملين فقدا وعيهما في نهاية نوبة العمل بالمصنع في ميونيخ، مطلع هذا الشهر، عقب تناول ” كمية كبيرة من الكحوليات” وتدخين الماريغوانا.

وقد استدعى بقية العاملين بالشركة سيارة الإسعاف، مما تسبب في وقف الإنتاج لنحو 40 دقيقة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الشركة.

وقد أكد المتحدث تقريرا نشر في صحيفة بيلد الألمانية، جاء فيه أنه تم فصل أحد العاملين ونقل آخر لمكان مختلف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه القول إن خسارة الشركة بسبب هذه الواقعة بلغت مليون يورو (1.1 مليون دولار). (DPA-DW)

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