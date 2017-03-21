ألمانيا : وفاة رجل جراء تفجيره آلة لبيع التذاكر في محطة قطارات !

توفي رجل في محطة قطارات دورتموند شارنهورست بمدينة دورتموند، في ألمانيا، أثناء تفجير آلة بيع ذاتي للتذاكر.

ويعتقد المحققون أن الرجل (31 عاماً)، الذي أصيب بجروح جسيمة في الوجه، يوم الثلاثاء، هو الذي قام بتفجير الآلة، وذلك حسبما أعلن الادعاء العام في دورتموند.

وتوفي الشاب متأثراً بجروحه على رصيف المحطة.

وتعتبر هذه الحالة أول حالة وفاة في ألمانيا، ذات صلة بتفجير آلة صرف ذاتي للتذاكر.

وتضررت حركة القطارات بين مدينتي دورتموند وهام لمدة ساعات جراء الحادث.

وألقت الشرطة القبض على شخص آخر تعتقد أنه شريك في الجريمة ثم أطلقت سراحه في وقت لاحق بسبب عدم وجود أدلة تدعم الاشتباه. (DPA)

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