ألمانيا : ولاية بايرن ترد على تصريحات كاذبة لحزب البديل

أثار حزب البديل من أجل ألمانيا، المناهض للاجئين والإسلام، موجة نقد وسخط جديدة، في ولاية بايرن.

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحزب قام بانتقاد وتحميل “اتهامات كاذبة” لوزارة الداخلية في حكومة بايرن بعد نشر مكتب الجرائم إحصاء عن عدد الجرائم والمخالفات المرتكبة، ما استدعى رداً حاداً من قبل وزير الداخلية يواخيم هيرمان.

وزعم الحزب ارتفاع عدد الجرائم في 2016، إلا أنها كانت منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وقال هيرمان: “مرة أخرى نكتشف كذب هذا الحزب، ومحاولته الدائمة التلاعب بالمواطنين”.

وخلال مؤتمر صحفي لحزب البديل، قال ممثلو الحزب إنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الجرائم الجنسية وحوادث السرقة، قبل أن يؤكد مكتب الجرائم أن هذه المزاعم لا صحة لها.

وتعتبر نسبة الجرائم لكل 100 ألف نسمة في 2016، أقلب مما كانت عليه قبل موجة اللجوء في 2015، بحسب المكتب.

الجدير بالذكر أن معدلات الجريمة في بايرن تعتبر الأقل مقارنة بالولايات الأخرى.

عكس السير