ألمانيا و بريطانيا تستعدان لتشكيل ” حلف دفاعي “

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن بريطانيا وألمانيا تستعدان لتشكيل “حلف دفاعي”، لمرحلة مابعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي اسندته إلى مصادر في وزارتي الدفاع البريطانية والألمانية، أن البلدين سيخطوان خطوات لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي، خلال عملية خروج بريطانيا من النادي الأوروبي المشترك، التي من المنتظر أن تستغرق نحو عامين.

واعتبرت الصحيفة أن رغبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في التاكيد على عدم إدارة المملكة المتحدة ظهرها لأوروبا بخروجها من الاتحاد، ساهمت في هذا التوجه، فضلا عن رغبتها في كسب ودول الاتحاد خلال مفاوضات الخروج التي من المتوقع أن تكون شاقة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن البلدين سيركزان على التعاون في مجالات الأمن السيبراني (الالكتروني)، والتدريب، والدوريات البحرية.

ورأت أن قرار استخدام مروحيات من طراز “ويلدكات” التي طورتها بريطانيا حديثاً، على متن سفينة ألمانية في البحر الأبيض، العام الحالي، يعد مؤشراً على التعاون المحتمل بين الطرفين.

وتطرقت الصحيفة إلى العلاقات الدفاعية الحالية بين البلدين، ودورهما في أوروبا الشرقية ودول البلطيق، في مواجهة روسيا.

وأشارت إلى قيادة بريطانيا قوات حلف شمال الأطلسي الـ”ناتو”، في استونيا، بينما تتولى ألمانيا القيادة في ليتوانيا، فضلاً عن تعاون البلدين في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، بسوريا والعراق.

ورغم ذلك لفتت الصحيفة إلى أن أهمية ألمانيا من الناحية العسكرية،اقل شأنا من مستوى بريطانيا وفرنسا، إلا أن التعاون معها، يحمل أهمية رمزية، في ظل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. (ANADOLU)

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