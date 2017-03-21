إعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من مدينة صنعاء باتجاه جازان جنوبي السعودية، وتدميره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ببيان أصدرته، أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء اليوم الإثنين صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية”.

وقال البيان إنه “تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون أي أضرار”، وأضاف أن “قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق”.

ويعد هذا ثاني صاروخ يستهدف المدينة نفسها يعلن التحالف عن اعتراضه خلال 4 أيام.

والجمعة الماضية أعلن التحالف، أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية اعترضت صاروخًا أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان وتدميره”. (ANADOLU)

عكس السير