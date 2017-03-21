” إنستغرام ” يتيح حفظ الفيديوهات المباشرة ضمن الهاتف

أضافت خدمة مشاركة الصور #إنستغرام المملوكة لشركة #فيس_بوك ، ميزة جديدة تتيح من خلالها للمستخدم الوصول إلى فيديوهات البث المباشر خاصته وإعادة مشاهدتها في وقت لاحق، وذلك عن طريق خيار حفظ فيديو البث المباشر على الهاتف بعد نهاية البث.

وتعمل الخدمة المملوكة للشبكة الإجتماعية بشكل مستمر على إضافة المميزات التي من شأنها استقطاب المستخدمين، حيث أضافت في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي خدمة قصص انستغرام التي تختفي بعد مرور 24 ساعة على النشر المشابهة لقصص خدمة التواصل الفيديوي سناب شات.

وسمحت الخدمة منذ شهر ديسمبر(كانون الاول) الماضي بإمكانية حفظ الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، إلا أن فيديوهات البث المباشر كانت استثناء، بحيث يمكن للمستخدم بعد انتهاء فيديو البث المباشر تركه ضمن قصص إنستغرام من أجل أن يختفي تلقائياً أو الضغط على زر “حفظ” في الزاوية اليمنى العليا.

ويتم حفظ الفيديو فقط إلى ستديو جهاز المستخدم دون حفظ التعليقات والإعجابات أو عدد المشاهدين أو حتى التفاعلات المباشرة التي تجري، ويمكن للمستخدم بعد حفظ الفيديو ضمن جهازه مشاركته عبر مختلف شبكات التواصل الإجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب أو أي مكان آخر يريد.

وحذرت انستغرام من أن الفيديو المحفوظ لن يكون متاحاً ضمن تطبيق الخدمة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأشارت الشركة إلى أنهم متحمسون للغاية حول كيفية استعمال مجتمعهم لفيديوهات البث المباشر من أجل التواصل مع أصدقائهم ومتابعيهم في الوقت الحالي، وأن هذا التحديث هو التحسين الأول ضمن العديد من التحسينات التي تعمل عليها الخدمة فيما يخص فيديوهات البث المباشر هذا العام.

وكانت آخر سلسلة من الدراسات الجديدة التي أجرتها شركة الخدمات الاستثمارية RBC بالشراكة مع مجلة Ad Age قد أظهرت أن المعلنين والمسوقين يفضلون إنستغرام على سناب شات وأنهم أقل اهتماماً بكثير من ناحية إنفاق الأموال على تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات بالمقارنة مع انفاقهم الأموال على الخدمات المنافسة مثل إنستغرام وفيس بوك.

عكس السير