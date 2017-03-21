اختراع ثوري يبدل مستقبل الأجهزة الإلكترونية من ” سوني “

أظهرت براءة اختراع حديثة خاصة بشركة #سوني اليابانية عن تجهيزها لتقنية جديدة قد تمنحها ميزة تتفوق بها على منافسيها.

التقنية الجديدة تسمح للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأي أجهزة ذكية أخرى بتبادل الطاقة فيما بينها، بطريقة لاسلكية تماما دون الاستعانة بأي أسلاك.

ووفقا لبراءة الاختراع، التي استعرضها بالتفصيل موقع “ذا نكست ويب”، فإن التقنية ستعتمد على مجموعة من الهوائيات المتطورة التي يمكنها نقل كل من البيانات والطاقة، مستعينة بواجهة استخدام رسومية ستسهل المهمة كثيرا على مستخدميها.

كما يمكن للمستخدم عبر الواجهة الاختيار بين نقل إما البيانات أو الطاقة بحسب قناة سكاي نيوز ، بالإضافة إلى القدرة الاتصال بالعديد من الأجهزة الموجودة في النطاق الذي تغطيه التقنية.

ولم تشر براءة الاختراع إلى المدى الخاص بالتقنية، لكنها أشارت إلى وجود تفاوت بين نطاقات الأجهزة المختلفة، حيث سيكون لكل جهاز يدعم التقنية نطاقه الخاص به.

وعلى غرار العديد من براءات الاختراع المماثلة لم يتم الكشف عن موعد توافر التقنية في الأسواق، أو حتى إمكانية استعمالها في الأساس في أي من منتجات الشركة مستقبلا.

عكس السير