اعتزال بودولسكي .. نهاية حقبة في تاريخ المنتخب الألماني

سينال المهاجم الألماني المخضرم #لوكاس_بودولسكي فرصة ختام رائع لمسيرته الدولية مع #المنتخب_الألماني لكرة القدم، عندما يلتقي الفريق نظيره الإنكليزي ودياً غداً الأربعاء بمدينة #دورتموند.

ومنح المدير الفني لألمانيا يواخيم لوف، لاعبه هذه الفرصة الثمينة لرفع رصيده إلى 130 مباراة دولية مع الفريق من خلال هذه المواجهة القوية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات “المانشافت” لاستئناف مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، حيث يحل الفريق ضيفاً على منتخب أذربيغان الأحد المقبل، في أول جولة بالتصفيات في 2017.

ولكن مباراة الغد الأربعاء ستكون فرصة أيضاً لمنح بودولسكي نهاية مثيرة ورائعة لمسيرته الدولية الحافلة.

وأعلن بودولسكي اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته مع “المانشافت” في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

ويأتي بودولسكي في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع “المانشافت”، حيث يتصدر لوثار ماتيوس القائمة برصيد 150 مباراة، مقابل 137 مباراة للمهاجم ميروسلاف كلوزه.

كما يحتل بودولسكي المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع “المانشافت”، حيث أحرز 48 هدفاً، مقابل 71 هدفاً لكلوزه، و68 هدفاً للأسطورة جيرد مولر، و59 هدفاً لنجم ألمانيا الشرقية السابق يواخيم ستريتش.

وأصبح بودولسكي لاعباً منتظماً في قائمة “المانشافت” تحت قيادة المدربين التاليين للفريق يورغن كلينسمان، ولوف، لكنه كان بديلاً في معظم المباريات التي خاضها تحت قيادة لوف. ( DPA )

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