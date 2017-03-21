الإمارات : فندق في دبي يفاجئ نزلاءه بإقامة مجانية بمناسبة “ يوم السعادة ” ‎

أطلق فندق #غلوريا_دبي، مبادرة لإسعاد نزلائه بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، تزامنًا مع المبادرات التي أطلقتها وزارة السعادة في حكومة #الإمارات.

وقال فريدي فريد المدير الإقليمي لفنادق غلوريا، إن إدارة الفندق منحت مجموعة من نزلائه وزوار مطاعمه، بطاقات تتيح لهم الإقامة المجانية في غرف الفندق الفاخرة لمدة ثلاث ليال.

وأوضح فريد، في بيان أصدره امس الإثنين، أن المبادرة تأتي ضمن خطط الفندق لنشر روح السعادة بين السائحين والمواطنين والمقيمين في الدولة، استجابة لمبادرات السعادة في الإمارات.

وتابع فريد بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز “أثارت المبادرة حالة من البهجة بين نزلاء الفندق، واعتبرها الفائزون بالهدايا، مفاجأة سعيدة، خصوصًا أنها ستسهم في استمرار إقامتهم بالفندق وتمديد زيارتهم لدبي”.

وأضاف أن “بعض النزلاء فوجئوا حين توجهوا إلى قسم الاستقبال لإنهاء إجراءات إقامتهم في الفندق، بموظفي الضيافة يمنحوهم بطاقات الإقامة المجانية مصحوبة بعبارات تدعو للفرح والسعادة، وتم إبلاغهم أن البطاقات صالحة للاستخدام في أي وقت يناسبهم”.

وأشار إلى أن “هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى خدمات الفنادق بالمنطقة، وتأتي لتترك أثرًا إيجابيًا وسعيدًا بين السائحين من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانة دبي والدولة باعتبارها دولة للسعادة”.

ويتكون فندق غلوريا من 1010 أجنحة، وهو من فئة الفنادق الصديقة للأسرة العربية، وسبق له أن أطلق عدة مبادرات لإسعاد الأيتام وسائقي التاكسي وعمال النظافة والحدائق في دبي.

يشار إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات احتفلت باليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف يوم 20 آذار/ مارس من كل عام، بتوزيع الهدايا على الموظفين، وإطلاق المبادرات التي تيسر معاملات مراجعي الهيئات الحكومية، فيما أقامت مؤسسات احتفالات فنية لنشر البهجة بين موظفيها وعملائها.

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