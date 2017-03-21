الاتحاد الإنكليزي يتهم مان سيتي بسوء السلوك

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، تهمة سوء السلوك لفريق #مانشستر_سيتي لفشله في السيطرة على لاعبيه خلال مواجهة #ليفربول الأحد الماضي التي انتهت بالتعادل.

وأحاط مجموعة من اللاعبين الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء بداية الشوط الثاني لصالح ليفربول.

وقال الاتحاد إن الفريق سيواجه عقوبة غرامة مالية على خلفية سلوك لاعبي، مشيرا إلى أن أمام مانشستر ستي فرصة حتى الخميس للرد على هذه التهمة.

وكان الاتحاد فرض غرامة بمبلغ 20 ألف جنيه استرليني (25 ألف دولار)، على مانشستر يونايتد بعد قبوله التهمة الموجهة اليه بعدم تمكنه من السيطرة على لاعبيه خلال مباراة الاثنين الماضي ضد تشلسي في ربع نهائي مسابقة الكأس. ( AFP )

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