الرئيسية » اقتصاد و أعمال » التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2013

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2013

‏51 دقيقة مضت اقتصاد و أعمال اضف تعليق

قالت وكالة الإحصاءات البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة، ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي لأعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2013.

وأوضحت البيانات، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع بنسبة 2.3% في فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، مقابل 1.9% في يناير/كانون الثاني 2017.

وكان بنك انجلترا المركزي، قد استهدف أن يصل معدل التضخم إلى 2%، وهي معدلات أقل من الأرقام المسجلة.

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي اليوم، بنسبة 0.80% إلى 1.2458 دولاراً/ جنيه استرليني واحد، بحلول الساعة (11:40 ت.غ).

وأشار التقرير إلى أن أسعار وقود المواصلات والطاقة، تمثلان المساهم الرئيس في ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد أن سجلت تراجعاً في الأسعار لنحو 31 شهراً على التوالي. (ANADOLU)

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017