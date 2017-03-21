التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2013

قالت وكالة الإحصاءات البريطانية يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة، ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي لأعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2013.

وأوضحت البيانات، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع بنسبة 2.3% في فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، مقابل 1.9% في يناير/كانون الثاني 2017.

وكان بنك انجلترا المركزي، قد استهدف أن يصل معدل التضخم إلى 2%، وهي معدلات أقل من الأرقام المسجلة.

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي اليوم، بنسبة 0.80% إلى 1.2458 دولاراً/ جنيه استرليني واحد، بحلول الساعة (11:40 ت.غ).

وأشار التقرير إلى أن أسعار وقود المواصلات والطاقة، تمثلان المساهم الرئيس في ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد أن سجلت تراجعاً في الأسعار لنحو 31 شهراً على التوالي. (ANADOLU)

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