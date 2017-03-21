السعودية : سورية تحصل على ملايين الدولارات من ميراث زوجها ” رجل الأعمال الشهير ” بعد رفض أبنائه منحها مبلغاً صغيراً مقابل التنازل عن حقوقها !

حكمت محكمة سعودية بحصول أرملة سورية على مبلغ مالي كبير من ثروة زوجها، بعد أن عمل أبناؤه على حرمانها من الميراث.

وقالت صحيفة “المدينة” السعودية، يوم الاثنين، إن الستار أسدل على “قضيَّة الوافدة السوريَّة، التي قادها حظُّها للزَّواج من رجل أعمال سعودي شهير، قبيل وفاته، بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكَّة المكرَّمة للأحكام الابتدائيَّة التي أصدرتها المحكمة العامَّة بجدَّة، خلال الأشهر الماضية، والمتضمِّنة الحُكم بإضافتها مع بقيَّة الورثة؛ باعتبارها زوجةً لرجل الأعمال المذكور، والذي تقارب ثروته أكثر من 600 مليون ريال، بالإضافة لعدد كبير من العقارات، تنوَّعت ما بين قطع أراضٍ، يوجد أغلبها في مواقع إستراتيجيَّة، وشوارع حيويَّة بمكَّة المكرَّمة وجدَّة، وشقق فندقيَّة؛ فيما تتوزَّع عدد من محلاته التجاريَّة على 14 مدينة، ومحافظة، بخلاف محافظ الأسهم؛ ممَّا يسهم في تجاوز نصيب الوافدة السوريَّة أكثر من 67 مليون ريال (حوالي 18 مليون دولار)”.

وكان رجل الأعمال الشهير، تزوج الوافدة السورية في جدة دون علم أسرته، بحسب ما أوردت الصحيفة، وشهد على زواجه الذي لم يقم بتوثيقه، شقيقه وصديق له، كما تمت مراسم الزواج بشكل سري، قبل أن يصاب بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة “في حمام زوجته الجديدة”.

ورفض أبناء رجل الأعمال في بداية الأمر الاعتراف بزواج والدهم من السورية التي طلبت منهم إعطاءها مبلغ 200 ألف ريال فقط، مقابل التنازل عن أية متطالب متعلقة بالميراث.

ودفع رفض الأبناء السورية لتوكيل محام تمكن لاحقاً من إثبات الزواج والمطالبة بحقوقها كوريثة.

عكس السير