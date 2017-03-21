الصين تعتقل متهماً بسرقة 80 بيضة ” ديناصور ” متحجرة

ألقت السلطات الصينية القبض على رجل شمال شرق البلاد بتهمة سرقة 80 بيضة #ديناصور متحجرة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء #الصين الجديدة “شينخوا” أن الرجل اتهم بسرقة الحفريات من أحد هواة جمع بيض الديناصور في مقاطعة تشجيانج شرق الصين يوم 9 كانون الثاني/يناير بمساعدة ثلاثة شركاء.

وكان المتهم قد زار الشخص الذي يملك الحفريات لمرتين سابقتين بحجة الرغبة في شراء بعض هذا البيض، وتردد أن اللص وشركاءه قسموا الحفريات، وعاد الرجل بـ27 بيضة منهم إلى مسقط رأسه في مقاطعة هيلونجيانج شمال شرقي الصين.

وذكر التقرير أن أقارب الرجل تعاونوا مع شرطة مقاطعة هوانان وأقنعوه بتسليم نفسه، كما ألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، وتجري التحقيقات في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه يوجد في الصين عدد من أكبر مجموعات بيض الديناصور في العالم ، وتعد واحدة من المصادر الرئيسة لهذه الحفريات بالنسبة لهواة اقتنائها من البلدان الأخرى.

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