العلماء يؤكدون صحة قانون الـ ” 5 ثوان “

أفادت صحيفة “The Independent” البريطانية أن الأستاذ بـ#جامعة_أستون في #برمنغهام البريطانية، أنتوني هيلتون، أكد صحة ما يسمى بقانون “خمس ثوان”.

وبموجب هذا القانون فإن المواد الغذائية التي تسقط على الأرض يمكن أكلها مع شرط أن ترفع عن الأرض خلال 5 ثوان من سقوطها، لأن أية جراثيم تنتقل إلى المأكولات خلال تلك الفترة الوجيزة من الزمن، ستكون كميتها صغيرة إلى درجة أن حمض المعدة يكفي لتحييدها.

فيما أوضح هيلتون أنه لا يجوز تناول وجبة طعام قد ظهرت عليها آثار الأوساخ بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، لكن في حال غياب آثار تلوث مرئية على المأكولات، فمن وجهة النظر العلمية يقل احتمال انتقال الجراثيم إليها خلال ثوان معدودة.

مع ذلك نوّه هيلتون إلى خطر تناول مأكولات بعد سقوطها على الأرض قائلا: “لا يعني ذلك أن الجراثيم لا يمكن أن تنتقل من الأرضية إلى الطعام”.

وكان هيلتون قد استطلع رأي ألفي مواطن، حيث أشار 79% منهم إلى أنهم أكلوا ولو مرة واحدة في حياتهم طعاما كان قد سقط على الأرض.

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