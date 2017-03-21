الكويت تسحب فيلم ” الجميلة و الوحش ” من دور العرض

ألغت دور العرض السينمائي في #الكويت عرض النسخة الجديدة من فيلم “بيوتي آند ذا بيست” (الجميلة والوحش) بعد أن أثارت لجنة الرقابة السينمائية الكويتية مخاوف إزاء محتوى الفيلم.

الفيلم الذي تجاوزت أرباح عرضه خارج الولايات المتحدة مائة وثمانين مليون دولار، يضم ما وصفت بأنها أول “لحظة شذوذ” لإحدى شخصيات #ديزني.

الجميلة والوحش يعرض في دور العرض بالكويت منذ الخميس الماضي، غير أن من اشتروا التذاكر لمشاهدة العمل الاثنين تلقوا رسائل نصية من شركة السينما الوطنية الكويتية (سينيسكييب) تخطرهم أن عرض الفيلم ألغي بسبب “مشكلات غير متوقعة”.

وقال الشيخ دعيج الخليفة الصباح عضو مجلس إدارة سينيسكيب – التي تدير أحد عشر دار عرض من إجمالي ثلاثة عشر دار عرض سينمائي في الكويت- للأسوشيتد برس إن نسخة جديدة من الفيلم قد تعرض في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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