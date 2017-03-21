الكويت : دعوى قضائية لمنع الوافدين من قيادة السيارات للقضاء على الازدحام المروري

رفع محامٍ كويتي امس الإثنين، دعوى قضائية غير مسبوقة طالب فيها القضاء بإصدار قرار يمنع الوافدين من الحصول على رخص قيادة، في انتظار حل مشكلة الازدحام المروري الخانق في البلاد.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية طالب المحامي الكويتي محمد الأنصاري، في دعوى رفعها أمام قضاء بلاده، بمنع الوافدين من الحصول على رخص قيادة السيارات “فوراً، حتى إشعار آخر”.

وقال الأنصاري للصحيفة” أقمت الدعوى بتوكيل من مُواطنين كويتيين، نظراً لما نراه من ازدحام شديد في الشوارع، بينما الحكومة عاجزه تماماً عن إيجاد الحلول”.

وأضاف الأنصاري: “مع احترامنا للجميع، لكن من غير المعقول أن تكون مركبات الوافدين 4 أضعاف مركبات المواطنين، وبالتالي فهي السبب الرئيسي في الإزدحام المروري”.

وختم الانصاري تصريحه: “كنا نتمنى أن تقوم الحكومة بهذه الخطوة، لكننا عندما رأيناها عاجزة، فليس أمامنا سوى أن نتقدم بهذه الدعوى، ونتمنى أن يضع القضاء حداً لمأساتنا اليومية”.

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