بارزاني : يوم النصر النهائي و تقرير المصير بات قريباً

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أن “يوم النصر النهائي وتقرير المصير بات قريباً”.

وخرج مئات الآلاف من مواطني مناطق إقليم كردستان صباح الثلاثاء، إلى البراري والسهول الخضراء وذلك للاحتفال بعيد نوروز الذي يمثل السنة الكردية الجديدة وهو العيد القومي للأمة الكردية.

وقال بارزاني ، في رسالة موجهة الى شعب كردستان بهذه المناسبة ، إنه “كما ترمز مناسبة نوروز الى المقاومة والانتصار فان شعب كردستان قاوم عشرات السنين وصولاً الى مقاومة إرهابي داعش وها نحن نرى كيف أنكم قد طردتم الارهابيين ويوم الانتصار النهائي بات قريباً”.

وأشار الى أن “نتيجة تضحياتكم وتضحيات البيشمركة يجب أن تسفر عن حصولنا على حقنا في تقرير مصيرنا والسيادة ، أسوة بكافة شعوب العالم”.

وطالب أهالي كردستان “بعدم الالتفات الى الأصوات التي تحاول الحط من معنوياتهم”.

كما طالب القوى السياسية “باستغلال أعياد نوروز والبدء بالعمل الجدي من أجل المصالحة العامة واعادة الاستقرار السياسي الى الحياة السياسية”، مناشداً مواطني الإقليم بالحفاظ على البيئة الخلابة لإقليم كردستان أثناء احتفالاتهم وخروجهم الى البراري أيام نوروز″.

وأثر هطول الأمطار هذا العام على أعداد المواطنين الذين يخرجون من منازلهم يوم نوروز حيث ارتدى غالبيتهم الزي الكردي الشعبي وزينت السيارات والطرقات بإعلام كردستان فيما يسمع نشيد نوروز من مكبرات الصوت المنتشرة في كل مكان.

وجرى اشعال النيران ، كما جرت العادة عبر التاريخ، مساء الاثنين على قمم الجبال والأماكن المرتفعة داخل وخارج المدن في كافة أنحاء إقليم كردستان ايذاناً ببدء يوم نوروز والسنة الكردية الجديدة. (DPA)

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