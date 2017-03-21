بالأرقام : بول بوغبا أفضل لاعب وسط في الدوريات الأوروبية الكبرى

حصل الفرنسي #بول_بوغبا نجم خط وسط نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي على أفضل تقييم بين لاعبي الوسط في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الموسم الجاري 2016-2017 ، وذلك بحسب ما كشفه موقع “هو سكورد” الإحصائي، ليكون بذلك أفضل لاعب خط وسط هذا العام.

وحصل “الديك الفرنسي” على تقييم 7.8 من 10 ، وذلك نظير العروض الفنية التي قدمها مع فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليكون هذا التقييم أفضل رد على الانتقادات التي طالته من قبل الصحافة المحلية بسبب ارتفاع القيمة المالية لصفقة انتدابه من نادي يوفنتوس الإيطالي، والتي قاربت من الـ 100 مليون باوند إسترليني.

وبفضل هذا التقييم، فقد تأكد للكثير من الجماهير بان بوغبا يعتبر أفضل لاعب إرتكاز في الدوري الإنكليزي خاصة وأوروبا عامة، محققًا علامة أفضل من لاعبين ينشطون في نفس المركز رغم ان فرقهم تحتل صدارة الترتيب في دوريات أنديتهم، على غرار مواطنه نغولو كانتي الذي يلعب في صفوف نادي تشيلسي متصدر الترتيب العام لمسابقة “البريمرليغ” الذي حل في المركز الثامن عشر في القائمة بعد حصوله على 7.24 درجة من 10 .

وتؤكد هذه العلامة أن بوغبا بصم منذ قدومه إلى قلعة “الاولدترافود ” على مردود فني مميز غير أن فريقه لم يجنِ بعد ثمار هذا المردود بسبب العقم الهجومي الذي يعاني منه “اليونايتد” الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي جعل الفريق خارج دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خروجه من الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد المحلي بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو ما يفرض على “السبشل ون ” انتداب مهاجمين ولاعبي وسط ذات نزعة هجومية خلال الميركاتو الصيفي، قادرين على استغلال مردود وجهود بوغبا.

ووفقًا للقائمة التي ضمت 20 لاعبًا ينشطون في مركز الارتكاز، فقد حصلوا على أعلى تقييم مع أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما شهدت هذه الخريطة تغييراً كبيراً عليها، بعدما سطعت أسماء وخفت ضوء أسماء أخرى بسبب تراجع مستوياتها على غرار الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم نادي برشلونة، حتى أن كافة لاعبي الارتكاز في الأندية الكبيرة مثل أندية برشلونة الإسباني وريال مدريد الإسباني و بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي غائبون عن هذه القائمة.

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