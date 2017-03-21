بيل مستاء من وضعه في ريال مدريد بسبب رونالدو

بدأ النجم الويلزي #غاريث_بيل جناح #ريال_مدريد الإسباني، يشعر بالاستياء من وضعه الحالي مع النادي الملكي، وذلك بسبب الاهتمام الزائد عن الحد من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى اللاعب الويلزي أن هذا الاهتمام الكبير من قبل المدرب الفرنسي يأتي على حسابه هو، وذلك بحسب موقع “دياريو غول”.

وأشار الموقع إلى أن غاريث بيل يريد أن يأخذ بعض الأدوار والمهام في عمق هجوم ريال مدريد كما اعتاد أن يفعل ويتألق رفقة منتخب بلاده، ولكن زيدان يمنعه من القيام بهذا الأمر نظرا لقيام رونالدو بتلك المهام نيابة عنه.

وأوضح الموقع أن بيل يرى نفسه قادرا على القيام بدور المهاجم الثاني بشكل أفضل من رونالدو خلال الوقت الراهن وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، ولا سيما أن آخر مواسمه مع توتنهام شهدت تألقا كبير في هذا المركز أدى إلى حصده جائزة أفضل في الدوري الإنكليزي موسم 2012-2013.

جدير بالذكر أن النجم الويلزي البالغ من العمر 27 عاما يقضي حاليا موسمه الرابع مع الفريق الملكي، وخاض معه 145 مباراة سجل خلالها 67 هدفا، وساعد الميرينغي على التتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا بجانب بطولة وحيدة لكأس ملك إسبانيا.

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