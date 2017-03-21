تركيا : إعتقال 3 ألمان من أصل لبناني يشتبه بتورطهم باعتداء ” شاحنة برلين “

أوقفت الشرطة التركية في احد مطارات اسطنبول 3 المان من اصل لبناني يشتبه بتورطهم في الاعتداء على سوق خلال فترة عيد الميلاد في برلين، وبعزمهم على شن هجوم في اوروبا، على ما ذكرت وسائل الاعلام التركية اليوم.

واوقف الرجال الثلاثة الاسبوع الماضي في مطار اتاتورك الدولي. ويشتبه بأنهم مرتبطون بأنيس العامري الذي يرجح انه منفذ الهجوم بشاحنة اقتحمت في 19 كانون الاول سوقا في برلين، مما ادى الى سقوط 12 قتيلا.

وقالت وسائل الاعلام التركية ان شرطة مكافحة الارهاب في اسطنبول اوقفت المشتبه بهم، بعدما ابلغت بان الرجال الثلاثة يريدون التوجه الى بلد اوروبي غير محدد لتنفيذ هجوم على ما يبدو.

وكان الماني من اصل اردني يشتبه ايضا بارتباطه بالعامري، اعتقل في 11 آذار في ازمير غرب تركيا، على ما ذكرت وكالة انباء “الاناضول” الاسبوع الماضي.

وقتل شرطيان ايطاليان العامري (24 عاما)، وهو تونسي في شمال ايطاليا، بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، والذي تبناه تنظيم “الدولة الاسلامية”. (AFP)

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