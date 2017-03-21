ثغرة أمنية خطيرة بإصدارات الويب من ” واتس آب ” و ” تليغرام “

أشارت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية إلى قيام شركة “تشيك بوينت سيكيورتي” باكتشاف ثغرة أمنية خطرة في إصدارات الويب من تطبيقات التراسل الفوري #واتس_آب و #تليغرام.

وعن طريق هذه الثغرة الأمنية قد يتمكن القراصنة من اختراق الصور أو مقاطع الفيديو، التي يتم مشاركتها في حوارات الدردشة المشفرة، وكدليل على ذلك قامت شركة “تشيك بوينت سيكيورتي” بإرسال صورة تبدو سليمة في وضع المعاينة، ولكن بمجرد النقر عليها فإنها تنقل المستخدم إلى موقع ويب به الكثير من الأكواد الضارة والبرمجيات الخبيثة.

وبعد ذلك، يتمكن القراصنة من التحكم في حساب المستخدم عن بُعد، بما في ذلك الرسائل ومحتويات الميديا، التي تم مشاركتها في الأوقات السابقة، وقد تم إبلاغ شركات واتس آب وتليغرام بشأن هذه الثغرة في 7 مارس (آذار) الجاري، وتم اتخاذ التدابير المناسبة، ويكفي المستخدم إعادة تشغيل المتصفح من أجل تثبيت الإصدار الجديد من واتس آب ويب وتليغرام ويب.

وتنصح شركة “تشيك بوينت سيكيورتي” بضرورة فحص أجهزة الكمبيوتر، التي يتم استعمالها مع واتس آب وتليغرام، من وقت إلى آخر، علاوة على أنه لا يجوز فتح الملفات المريبة أو المثيرة للشكوك على الكمبيوترات.

وبشكل أساسي تعتبر خدمات الويب من تطبيق التراسل الفوري واتس آب وتليغرام، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق متصفح الويب، من الوظائف العملية للغاية، حيث يتطلب الأمر تواجد الهاتف الذكي المثبت عليه تطبيق التراسل الفوري في نفس الشبكة مع الكمبيوتر، وبالتالي يتمكن المستخدم من كتابة الرسائل بسهولة على الكمبيوتر، مع إمكانية مشاركة الصور المخزنة على القرص الصلب بالكمبيوتر مع الأصدقاء والمعارف. ( DPA )

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