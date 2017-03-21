جرافة تسحق ” نمراً ” مهدداً بالإنقراض بعد أن قتل شخصين في الهند

أرسلت السلطات الهندية فريقاً لتقصي الحقائق الى إقليم ” كنشاي رام نجر”، للتحقيق في ملابسات مقتلِ أحد النمور المهددة بالانقراض، تحت جرافة.

وكانت لقطات مروّعة وثقها أحد السكان المحليين، أظهرت سحق النمر أسفل كفّ جرافة، بعد أن تم اعطاؤه جرعة من المهدئ.

وأشارت وسائلُ إعلامٍ هندية إلى ان مسؤولي الغابات قرروا القبضَ على النمر ونقله الى حديقة حيوان، بعد أن هاجم شخصين الخميس الماضي، ما أدّى إلى وفاتهما.

ولفتت صحيفة “صنداي اكسبرس″، إلى أنّ السكان المحليين طالبوا المسؤولين بالتخلص من النمر لما يشكله من خطر على سلامتهم بعد وفاة شخصين جراء هجومه عليهما.

وبناءً على طلب السكان، حضرت طواقم متخصصة للسيطرة على النمر، وتم إطلاق سهماً مهدئاً صوبه أصابه بدقّة، لكن وأثناء عمل الجرافة سَحَق السائق النمرَ بالخطأ على ما يبدو، حينما كان يحاول حصاره لنقله إلى حديقة حيوان.

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