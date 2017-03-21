خرائط ” غوغل ” تضيف الخاصية التي طال انتظارها

طور تطبيق خرائط #غوغل خدمة جديدة، ستحل مشكلة يعاني منها الكثير من مستخدمي السيارات.

وطورت غوغل في نسختها التجريبية الجديدة خاصية تساعد المستخدم على تذكر مكان موقف السيارة. وتأتي الخدمة لتكون حلا للعديد من مستخدمي السيارات ذوي الذاكرة الضعيفة أو ممن كانوا في عجلة أثناء ركن السيارة.

ووفقا لموقع “ماشبل” فإن النسخة التجريبية من الخدمة متوفرة لمستخدمي هواتف أندرويد فقط، ولم يتم تطويرها لهواتف آبل بعد.

وستتيح خرائط غوغل تفعيل الخاصية وحفظ مكان “موقف السيارة”، مما يتيح للمستخدم العودة للتطبيق والتعرف على مكان السيارة المحدد طبقاً لما اوردت قناة سكاي نيوز ، وسيتمكن المستخدم من إضافة ملاحظات إضافية بعد حفظ الموقع، مثل رقم الطابق أو نقطة معينة، للتذكير بالمكان بدقة أكبر.

وتمتلك خرائط آبل خاصية مشابهة، لكن يتوجب أن يكون الهاتف مرتبطا بجهاز السيارة عبر الـ”بلوتوث”.

عكس السير